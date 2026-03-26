сегодня в 15:21

Подмосковные спортсмены выиграли золото и бронзу первенства РФ в Раменском

В Раменском округе с 13 по 20 марта прошло XXII первенство России по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет. Команда девушек из Московской области стала победителем турнира, юноши завоевали бронзу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из 11 регионов России: Московской, Нижегородской, Свердловской, Липецкой и Калужской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Татарстана, Адыгеи, Москвы и Санкт-Петербурга. Турнир проходил во дворце спорта «Борисоглебский» в рамках федеральной программы «Спорт России».

В финале турнира среди юниорок сборная Московской области обыграла команду Республики Адыгея и завоевала золото. Бронзовые медали получили спортсменки из Нижегородской области. Игрок подмосковной команды Ярослава Полушкина признана лучшим игроком первенства.

В соревнованиях среди юниоров команда «Московская область-2» стала бронзовым призером. Первое место заняла сборная Краснодарского края, серебро — у команды Нижегородской области.

«Турнир прошел на очень высоком уровне. Обе команды выложились на сто процентов в решающих играх. Девушки показали максимум возможностей в полуфинале и финале. Ребятам не хватило психологической устойчивости в ключевые моменты, чтобы выйти в финал. Мы рассчитывали на другой исход, но это спорт», — прокомментировал тренер сборной Московской области Семен Журков.

Московскую область на первенстве представили спортсмены из Королева, Люберец, Мытищ, Подольска, Ступина, Сергиева Посада, Пушкина и Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.