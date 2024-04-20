Подмосковные спортсмены стали участниками рекордной зарядки на ВДНХ

Шесть тысяч человек присоединились к старту «Марафона зарядок», организованному движением «Здоровое Отечество», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивное мероприятие провел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Участниками зарядки стали прославленные спортсмены, постоянные участники подмосковных проектов — Вячеслав Фетисов, Александр Легков, Карина Череваньи другие.

Никита Нагорный на главной сцене выставки «Россия» рассказал об основах спортивной тренировки, показал свой ежедневный комплекс упражнений, который помогает ему достичь успеха. Помимо технической части зарядки, спортсмен поделился личной историей триумфа и провел автограф-сессию. Все желающие смогли сделать селфи и памятное фото с именитым спортсменом на ВДНХ.

«Для меня это первая масштабная зарядка, волнительно, но и сразу понимаешь, что наша страна поддерживает спорт и выступает за сохранение здоровой нации.А наша задача-продвигать его в массы и этим привлекать молодежь к нам.Сегодняшний рекорд — это успех», — подчеркнул Никита Нагорный.

Добавим, что общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» и «Дирекция Выставки Достижений Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа планируется проводить совместные спортивно-массовые акции и мероприятия. Среди них — забеги, фестивали, турниры, спортивный парад и многое другое.

«Здорово, что к нам присоединилась не только Москва.С нами были сегодня петербуржцы, ставропольцы, кировцы — зарядки объединят все регионы России.Современный интернет забит пранками и злыми розыгрышами, а спорт и добро ушли на второй план.Нам важно поддерживать здоровую нацию и делать все для достижения успеха», — сказал инициатор движения, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

«Марафон зарядок» продолжат амбассадоры движения «Здоровое Отечество» по субботам на главной уличной сцене у фонтана «Дружбы народов». Уже на следующей неделе, 27 апреля, спортивное утро можно будет провести с тяжелоатлетом, 8-кратным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.