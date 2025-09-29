Подмосковные спортсмены стали победителями чемпионата России по парусному спорту

сегодня в 18:20

Представители Подмосковья удостоились одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медали на чемпионате России в олимпийских классах яхт по парусному спорту, сообщает пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подмосковная спортсменка Софья Юнчикова заняла первое место по итогам выступления в классе «Лазер-радиал» среди женщин. Ее результат составил 31 очко, что позволило оставить позади ближайших преследовательниц из Санкт-Петербурга.

​Также вице-чемпионом России стал еще один яхтсмен из Московской области — Вячеслав Удалов. Он выступал в классе «Лазер-радиал» среди мужчин и набрал 50 очков.

​Вместе с тем в смешанном парном классе «470» подмосковный тандем спортсменов Елизавета Попова и Михаил Карелин завершили свое выступление на третьей позиции.

​Подмосковные спортсмены представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и городской округ Долгопрудный.

​Чемпионат России в олимпийских классах яхт по парусному спорту проходил с 22 по 29 сентября в городе Тольятти Самарской области. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.