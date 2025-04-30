Подмосковные спортсмены стали обладателями Кубка России по хоккею на траве

Мужской и женский клубы из Московской области «Динамо-Электросталь» стали сильнейшими на Кубке России по хоккею на траве и забрали главные трофеи турнира в своей категории, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В главном женском финале в упорной борьбе, уступая по ходу матча 0-2 и 2-3, спортсменки «Динамо-Электросталь» смогли сломить сопротивление соперниц из Республики Беларусь и вырвать победу со счетом 4:3. Это второй трофей для женского клуба из Подмосковья на старте сезона. Бронзовым призером женского турнира стала команда «Динамо-Ак Барс» из Казани. Всего в этих соревнованиях за призовые места боролись шесть команд: «Динамо-Электросталь», «Минск», «Динамо-Ак Барс», «Восток», Сборная Санкт-Петербурга и «Юность Москвы».

В розыгрыше Кубка России по хоккею на траве среди мужских коллективов приняли участие семь команд: «Динамо-Электросталь», «Минск», сборная Санкт-Петербурга, «Динамо-Ак Барс», «Динамо-Строитель», «Восток» и «Строитель».

В мужском финале подмосковные спортсмены встретились с казанским «Динамо-Ак Барс». Игра шла с преимуществом представителей Московской области, но основное закончилось с равным счетом — 3:3. Победителя определила серия буллитов, где клуб «Динамо-Электросталь» оказался сильнее. В матче за бронзу серия буллитов завершилась в пользу столичного «Востока».

Подмосковные спортсмены Марат Хайруллин и Алина Халимова признаны лучшими игроками турнира, Михаил Проскуряков стал лучшим полузащитником, а Диана Батюкова — лучшим нападающим.

Кубок России по хоккею на траве среди мужских и женских команд прошел в Казани с 24 по 29 апреля 2025 года. Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.