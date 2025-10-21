Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами чемпионата России по дзюдо

Идар Бифов выступал в весовой категории до 100 кг. В схватке за бронзу он одержал победу над соперником из Санкт-Петербурга. Третье место представитель Подмосковья разделил с дзюдоистом из Чеченской Республики. Победителем в этой весовой категории стал спортсмен из Татарстана, а серебряным призером — представитель Краснодарского края.

Вторую бронзу в составе подмосковной команды завоевал Алан Хубецов весовой категории до 90 кг. Также на третью ступень пьедестала поднялся дзюдоист из Москвы. Первое и второе места в этой весовой категории заняли спортсмены из Свердловской области и Санкт-Петербурга соответственно.

На протяжении четырех дней чемпионата спортсмены разыграли 14 комплектов наград в личных состязаниях и два — в командных. Всего на татами вышли 529 дзюдоистов — 332 мужчины и 197 женщин — из 62 регионов Российской Федерации. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин проходил с 14 по 20 октября 2025 года в Екатеринбурге (Свердловская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.