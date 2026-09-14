Подмосковные спортсмены посетили презентацию проекта в Москве

Презентация новой работы всероссийского проекта «Счастье — это…», посвященной спорту и государственным символам, прошла в Олимпийском комитете России при участии спортсменов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев направил участникам обращение. Он отметил, что возможность подняться на пьедестал под флагом страны и услышать гимн является для спортсменов одним из важнейших моментов карьеры.

Новая композиция продолжает фразу «Счастье — это…» и посвящена спорту, национальной гордости и победам. После ее открытия школьники встретились со спортсменами. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Александр Бондарь провел олимпийскую разминку, затем для детей организовали экскурсию по Олимпийскому комитету России и вручили памятные подарки.

В мероприятии участвовали олимпийский чемпион Юрий Постригай, подмосковные участники зимних Олимпийских игр 2026 года Дарья Олесик и Павел Репилов, прыгуньи в воду Елизавета Кузина и Виктория Казанцева, Илья Надеев, а также хоккеистки Оксана Братищева и Елена Зарипова. «Для меня слышать гимн своей страны — это всегда честь и гордость», — прокомментировала Олесик.

Акцию поддержал медиахолдинг МАЕР: 11 сентября материалы проекта разместили на 54 цифровых поверхностях в Москве и регионах России. Проект «Счастье — это…» появился в Екатеринбурге и охватывает более 20 городов страны. В его рамках создали свыше 30 работ и 122 объекта с учетом муралов, экранных и проекционных форматов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.