Подмосковные спортсменки завоевали две медали на этапе Кубка РФ по маунтинбайку

Подмосковные спортсменки завоевали две медали в рамках II этапа Кубка России и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Велогонщица Александра Ушакова из Краснознаменска выиграла II этап турнира и по сумме двух этапов стала победителем Кубка России по велосипедному спорту в неолимпийской дисциплине «гонка с выбыванием» среди женщин. На втором и третьем местах спортсменки из Чувашской Республики и Челябинской области.

«Снег, дождь, трасса превратилась в одну сплошную скользкую жижу. Хотелось бы, конечно, потеплее, а не +2 и снег в апреле, но что имеем, то имеем. Все-таки в таких тяжелых погодных условиях получилось выиграть, подтвердить звание чемпионки России и заодно выиграть Кубок. Посмотрим, как пойдет Кубок России по кросс-кантри, потому что обещали такую же погоду. Здесь уже добавятся и камни, и техника, станет гораздо сложнее», — рассказала Александра Ушакова после финиша.

В рамках всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием» спортсменка из Московской области Софья Пантеева (Сергиев Посад) стала серебряным призером в возрастной группе девушек 13-14 лет. Ее соседками по пьедесталу почета стали представительницы Свердловской области.

II этап Кубка России и всероссийские соревнования по велоспорту в дисциплине «гонка с выбыванием» прошли с 8 по 9 апреля 2025 года в п. Псебай (Краснодарский край).

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.