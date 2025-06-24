Подмосковные спортсменки завоевали две медали на чемпионате России по пляжному самбо

Представительницы Подмосковья удостоились одной золотой и одной серебряной медали чемпионата России по пляжному самбо, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 50 килограммов первое место заняла Александра Ильнер из Талдомского городского округа. В финале турнира она одолела соперницу из Свердловской области Оксану Суровцеву.

В весе до 72 килограммов серебряную медаль выиграла Карина Черевань из Можайского муниципального округа. В заключительной схватке подмосковная самбистка уступила Екатерине Оноприенко из Свердловской области.

​Отметим, что победители и призёры национального чемпионата получают возможность в составе сборной России принять участие в чемпионате мира по пляжному самбо, который пройдёт в этом году в Сингапуре.

​Чемпионат России по пляжному самбо прошёл с 20 по 22 июня в городе Зеленоградск Калининградской области. На юбилейном пятом чемпионате страны выступили более 100 спортсменов из 28 регионов РФ.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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