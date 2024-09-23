Подмосковные спортсменки завоевали 7 медалей первенства мира по тайскому боксу

Спортсменки, представлявшие Подмосковье в составе сборной России, вернулись с первенства мира по тайскому боксу с медалями. В их активе пять золотых и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство проходило в четырех возрастных категориях: 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

Анастасия Чиркова из Сергиева Посада стала пятикратной чемпионкой первенства мира. В финале она одержала победу над представительницей Ирана. Спортсменка из Балашихи Александра Земсковене завоевала «золото», одолев в финальном бою соперницу из Украины.

На высшую ступень пьедестала первенства поднялись три спортсменки из Серпухова. Яна Еремина в финале одержала уверенную победу над соперницей из Бельгии, София Нагуманова в решающем поединке была сильнее малазийской спортсменки, Василиса Киселева встретилась в ринге с канадкой и также оказалась сильнее.

Химчанка Ксения Свидинская стала бронзовым призером, уступив в решающем поединке представительнице Австралии. А Анастасия Назарова из Серпухова завоевала «бронзу», уступив в полуфинальном поединке хорватке.

В первенстве мира по тайскому боксу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок приняли участие 1700 спортсменов из 110 стран. Турнир проходил с 12 по 1 сентября в городе Бангкок (Таиланд).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.