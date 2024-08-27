Подмосковные спортсменки завоевали 26 титул чемпиона России по софтболу

сегодня в 13:37

Команда из Рузского городского округа «Карусель» стала победителем чемпионата России по софтболу. Спортсменки вернули титул, которым владели до 2020 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале чемпионата России за главный трофей и призовые места боролись команды «Карусель» (Московская область, Рузский г. о.), «Московия» (Москва), «ОСШОР-1» (Московская область, Рузский г. о.) и «Индианс» (Москва).

В финале спортсменки из Рузы встретились со столичной командой «Индианс». За пять иннингов «Карусель» разгромила соперниц со счетом 10:3. Бронзовым призером турнира стала также подмосковная команда из Тучково «ОСШОР-1».

Подмосковная софтбольная команда «Карусель» была 25-кратным чемпионом России: с 1994 по 2011 годы, с 2013 по 2019 годы.

Впереди софтболисток Московской области ждет финал кубка России, который пройдет с 4 по 12 сентября.

Финальный этап чемпионата России проходил в подмосковном поселке Тучково с 17 по 25 августа.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.