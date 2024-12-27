сегодня в 11:45

Подмосковные спортсменки в составе сборной РФ заняли 1 место в турнире по боксу

Спортсменки из Московской области стали победительницами командного зачета в международных матчевых встречах по боксу в составе сборной России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях принимали участие женские команды из России, Белоруссии и Узбекистана.

Представительницы Московской области принесли команде четыре победы в рамках двух матчевых встреч. Юлия Чумгалакова из Домодедова стала лучшей в весовой категории 48 кг, а Людмила Воронцова из Химок выиграла все поединки в весовой категории 57 кг. Общий счёт встреч: Россия — Белоруссия — 7:2, Узбекистан — Белоруссия — 6:2 и Россия — Узбекистан — 8:2.

Мероприятие прошло с 23 по 25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в деревне Лужки городского округа Серпухов.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.