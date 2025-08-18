Подмосковные спортсменки стали победителями Спартакиады молодежи по гольфу

Команда юниорок из Московской области стала победителем общекомандного зачета в соревнованиях по гольфу VI летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2025 года. Команда юниоров на турнире заняла третье место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе команды юниорок Московской области на турнире выступали спортсменки Мария Маилян и Алиса Молоканова из Химок. По итогам первого раунда соревнований Алиса Молоканова занимала второе место, а ее напарница была на четвертой позиции. В ходе второго раунда подмосковные спортсменки улучшили свое положение: Алиса Молоканова заняла первое место, а Мария Маилян замкнула тройку лидеров.

Финальный третий раунд Спартакиады Алиса Молоканова и Мария Маилян завершили на первой и второй ступенях пьедестала почета соответственно.

По итогам общекомандного зачета команда Московской области стала лидером. На втором и третьем метах расположились спортсменки из Москвы и Свердловской области.

Добавим, что команда юниоров Московской области, в составе которой выступили химкинские гольфисты Марк Пучков и Глеб Сотников, заняла третье место командного зачета. На первой и второй позиции финишировали сборные Москвы и Красноярского края.

Соревнования по гольфу VI летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2025 года проходили в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» с 11 по 16 августа в д. Матвейково в Дмитровском г.о. (Московская область).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.