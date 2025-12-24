сегодня в 13:10

Подмосковные саночницы выиграли два золота на Всероссийских соревнованиях в Сочи

Спортсменки из Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Федерации памяти Леонида Гарта», которые прошли в Сочи с 19 по 24 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Демченко, представляющая Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко из Дмитрова, стала победительницей в соревнованиях среди женщин на одноместных санях. Второе место заняла спортсменка из Москвы, третье — представительница Красноярского края.

В парных женских стартах на двухместных санях Виктория Демченко выступила вместе с Олесей Михайленко, также представляющей Московскую область. Дуэт завоевал еще одну золотую медаль. Серебряные и бронзовые награды в этой дисциплине достались командам из Москвы.

Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок Федерации памяти Леонида Гарта» собрали 35 сильнейших спортсменов из семи регионов России. Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.