Подмосковные саночники завоевали 2 медали на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях «Молодежный Кубок» по санному спорту. В копилке представителей региона золото и серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В одиночных соревнованиях среди юношей 14-15 лет сильнейшим стал воспитанник подмосковной СШОР «Истина» (Дмитров) Никита Талецкий. Второе и третье места в этой категории у представителей Красноярского и Краснодарского краев соответственно.

В соревнованиях двухместных экипажей среди юношей 16-17 лет серебряную медаль завоевал тандем воспитанника СШОР «Истина» (Дмитров) Матвея Баринова и представителя подмосковной СШОР Альберта Демченко «Дмитров» Никиты Смирнова. Победителями в этих заездах стали спортсмены Краснодарского края, а замкнули тройку лидеров представители Москвы.

Всероссийские соревнования «Молодежный Кубок» по санному спорту проходили с 12 по 18 ноября 2025 года на санно-бобслейной трассе образовательного фонда «Талант и успех» в пгт. Красная поляна Краснодарского края в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В этом году в турнире приняли участие 100 саночников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.