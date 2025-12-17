Подмосковные саночники взяли четыре медали на Всероссийских соревнованиях

Сборная Московской области завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях «Юношеский Кубок» по санному спорту 2025. В копилке представителей региона золото, два серебра и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителем соревнований среди юношей 14-15 лет в дисциплине «одноместные сани» стал Никита Телецкий (СШОР «Истина», Дмитров). Второе и третье места заняли спортсмены из Пермского края.

Серебряную медаль завоевал тандем Матвея Баринова (СШОР «Истина», Дмитров) и Никиты Смирнова (СШОР Алберта Демченко «Дмитров») в дисциплине «двухместные сани» в возрастной группе «юноши 16-17 лет». На первой позиции в этой категории соревнований финишировали представители Краснодарского края, а замкнули тройку лидеров саночники Пермского края.

Второе «серебро» подмосковные спортсмены завоевали в командных соревнованиях среди юношей и девушек 16-17 лет. На пьедестал почета поднялись Юрий Павлов (СШОР «Истина», Дмитров), Матвей Баринов, Никита Смирнов и Вера Барковская (СШОР «Истина», Дмитров). «Золото» и «бронза» у квартетов из Москвы и Красноярского и Краснодарского краев соответственно.

В дисциплине «одноместные сани» среди спортсменов 16-17 лет бронзовым призером стал Юрий Павлов. Победил в этом заезде представитель Красноярского края, а на втором месте финишировал саночник из Пермского края.

Всероссийские соревнования «Юношеский Кубок» по санному спорту 2025 среди юниоров и юниорок 18-21 год, юношей и девушек 16-17 лет, юношей и девушек 14-15 лет проходили с 10 по 16 декабря в пгт. Красная поляна Краснодарского края в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире приняли участие команды из Москвы, Московской, Иркутской, Кемеровской областей, а также из Пермского, Красноярского и Краснодарского краев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.