Подмосковные самбисты завоевали 4 медали Кубка РФ в Краснодаре

сегодня в 18:33

Спортсмены из Московской области удостоились 4 бронзовых наград на Кубке России по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В наилегчайшей весовой категории до 53 кг тройку призеров замкнул самбист из городского округа Пушкинский Павел Сараев. В весе до 64 кг третье место занял воскресенский спортсмен Сергей Никулин.

Представитель Сергиева Посада Кирилл Харьков завоевал бронзовую медаль в категории до 88 кг. Также Савелий Солдатенков из городского округа Королев поднялся на третью ступень пьедестала по итогам выступлений в весовой категории свыше 98 кг.

​Кубок России по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин прошел в городе Краснодар с 25 по 29 ноября.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 50 регионов России.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.