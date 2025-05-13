Подмосковные самбисты стали призерами международного турнира «Победа»

Спортсмены из Подмосковья завоевали 2 и 3 место на международных командных соревнованиях по самбо «Победа» среди юношей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители региона выступали в составе сборной команды Центрального федерального округа, которая удостоилась второго места в турнире между командами федеральных округов РФ. Первое место за Приволжским федеральным округом, а третье место разделили Сибирский и Южный федеральный округа.

​Серебряными призерами турнира стали: Максим Макеев из городского округа Лыткарино, Илья Кряков и Андрей Васильев из городского округа Реутов, а также Никита Стрельцов и Эмиль Харадзе из городского округа Королев.

​Кроме того, сборная Можайского муниципального округа завоевала бронзовые медали соревнований среди городов воинской славы. Победителями данного зачета стали самбисты из Твери, которым в финале удалось одолеть коллектив спортсменов из Владикавказа.

​В составе команды Можайска выступили: Семен Дородкин, Никита Еремин, Глеб Калугин, Александр Ивакин, Алексей Иванкин, Артем Коньков, Никита Терехов, Тимофей Алешин, Алексей Калашников и Кирилл Ребров.

​Традиционный международный турнир «Победа» проходил в городе Санкт-Петербург. В нем принимали участие более 500 спортсменов из команд городов-героев, городов воинской славы, сборных команды федеральных округов России и приглашенных команд ДНР, ЛНР, города Мариуполь, а также юношеская сборная США.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.