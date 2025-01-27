Подмосковные самбистки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

25 и 26 января в г. Домодедово проходили Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 2009–2011 года рождения, посвященные Дню прокуратуры Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие около 300 юных самбистов 14-16 лет. Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» показали высокие результаты, сообщает пресс-служба администрации округа Электросталь.

В весовой категории до 72 кг Полина Крюкова проявила характер и волю к победе, выиграв у своих соперниц в полуфинальной и финальной схватках на последних секундах. Также спортсменка выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта» и прошла отбор на первенство России, которое пройдет в марте в Оренбурге.

Кристина Карпова в весовой категории до 54 кг была самой младшей по году рождения. Выиграв у более старших и опытных соперниц и выйдя из подгруппы первым номером, наша самбистка оступилась только в полуфинале и получила свою заслуженную бронзовую награду.

Екатерина Нагачевская в весовой категории 41 кг также заняла третье место.

«Поздравляем спортсменок и их тренеров с заслуженными наградами!» — добавили в пресс-службе администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.