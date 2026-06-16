Подмосковные саблисты выиграли первенство России в Тольятти

Сборная Московской области завоевала золото в командных соревнованиях саблистов и бронзу среди шпажисток на первенстве России до 15 лет в Тольятти, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали в турнире саблистов завоевали воспитанники СШОР по фехтованию из Химок Кирилл Блинов, Демид Голеус, Савелий Лазарев и Марк Хуруджи. В финале подмосковная команда встретилась со сборной Новосибирской области.

После четырех боев соперники вели со счетом 16:5. Савелий Лазарев сократил отставание, выиграв поединок 11:4, и приблизил команду к сопернику — 20:16. Перед заключительной схваткой новосибирцы сохраняли преимущество — 32:26. Исход встречи решил Лазарев: в последнем бою он одержал победу со счетом 10:2 и принес Подмосковью золото. Серебро завоевала команда Новосибирской области-1, бронзу — сборная Санкт-Петербурга-1.

В командном турнире шпажисток бронзовыми призерами стали Таисия Соверченко и Полина Жаворонкова из химкинской СШОР по фехтованию, Алиса Шаман из УОР №2 Звенигорода и Кира Подвербная из ФОК «Салют» Долгопрудного. Первое и второе места заняли команды Москвы и Санкт-Петербурга.

Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет прошло в Тольятти с 4 по 16 июня в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир считается одним из ключевых стартов для отбора перспективных спортсменов в юниорскую сборную страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.