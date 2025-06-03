Подмосковные рапиристки победили на первенствах и чемпионате РФ сезона 2024/2025

Спортсменки из Подмосковья оформили исторический чемпионский «покер», завоевав в сезоне 2024/2025 командные золотые медали на кадетском, юниорском и молодежном первенствах страны, а также на чемпионате России по фехтованию на рапирах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Триумфаторами чемпионата России в городе Уфа стали: Лейла Пириева, Анна Соловьёва, Ирина Зорина и Ксения Глебова. По результатам молодёжного первенства в Туле на первую ступень пьедестала поднялись: Айла Мамедова, Анна Соловьёва, Ксения Глебова и Стефания Часовникова. Золотые медали командных соревнований первенства страны в городе Орел среди юниоров завоевали: Айла Мамедова, Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова. И первое место на кадетском первенстве в Волгограде заняли: Мариам Курасбедиани, Милана Левчук, Стефания Часовникова и София Дзобаева.

Подмосковные рапиристки представляют городские округа: Одинцовский, Химки и Краснознаменск.

Соревнования по фехтованию сезона 2024/2025 проводились в соответствии в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.