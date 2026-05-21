Подмосковные прыгуны в воду выиграли 8 медалей ЧР в Казани

Спортсмены Московской области завоевали восемь медалей на чемпионате России по прыжкам в воду, который прошел в Казани с 15 по 20 мая 2026 года. Турнир стал отборочным этапом к чемпионату Европы в Париже, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Кузина из областного центра олимпийских видов спорта в Электростали стала четырехкратным призером турнира. Она выиграла золото в прыжках с трехметрового трамплина и победила в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Ильей Молчановым из Москвы. Также спортсменка завоевала серебро на метровом трамплине и бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Кристиной Айдаровой из Свердловской области.

Виктория Казанцева из Электростали дважды поднялась на высшую ступень пьедестала. Она победила в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Викторией Фроловой из Санкт-Петербурга и в синхронных прыжках с десятиметровой вышки вместе с Екатериной Беляевой из Москвы. Кроме того, Казанцева стала серебряным призером в смешанных синхронных прыжках с десятиметровой вышки в паре с Русланом Терновым из Москвы.

Александр Бондарь из областного центра олимпийских видов спорта в Рузе завоевал бронзу в смешанных синхронных прыжках с десятиметровой вышки вместе с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга.

В чемпионате России приняли участие более 100 сильнейших спортсменов страны. Они разыграли 12 комплектов наград в индивидуальных и синхронных дисциплинах на трамплинах 1 и 3 метра и вышке 10 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.