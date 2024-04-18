Подмосковные пловцы завоевали еще 2 медали на чемпионата РФ по плаванию в Казани
Фото - © Всероссийская федерация плавания/ Алексей Савченко
Спортсмены из Подмосковья Татьяна Белоногофф и Дарья Рогожинова удостоились двух серебряных наград на чемпионате России по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На дистанции 100 м брассом Татьяна Белоногофф показала второе время, уступив Евгении Чикуновой из Санкт-Петербурга. Третий результат у москвички Юлии Ефимовой.
Еще одна представительница Подмосковья Дарья Рогожинова заняла второе место по итогам заплыва на 200 м комплексным плаванием. Лучшее время показала представительница Санкт-Петербурга Яна Шакирова. А на третью ступень пьедестала поднялась Ирина Кривоногова из Пензенской области.
Днем ранее Татьяна Белоногофф и Дарья Рогожинова стали чемпионками России по результатам заплывов на 50 м брассом и комплексным плаванием на 400 м соответственно.
Всего на счету сборной Московской области три золотые и две серебряные медали чемпионата России по плаванию.
Соревнования проходят с 14 по 19 апреля в городе Казань.
Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.