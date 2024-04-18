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Подмосковные пловцы завоевали еще 2 медали на чемпионата РФ по плаванию в Казани

​Спортсмены из Подмосковья Татьяна Белоногофф и Дарья Рогожинова удостоились двух серебряных наград на чемпионате России по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На дистанции 100 м брассом Татьяна Белоногофф показала второе время, уступив Евгении Чикуновой из Санкт-Петербурга. Третий результат у москвички Юлии Ефимовой.

​Еще одна представительница Подмосковья Дарья Рогожинова заняла второе место по итогам заплыва на 200 м комплексным плаванием. Лучшее время показала представительница Санкт-Петербурга Яна Шакирова. А на третью ступень пьедестала поднялась Ирина Кривоногова из Пензенской области.

Днем ранее Татьяна Белоногофф и Дарья Рогожинова стали чемпионками России по результатам заплывов на 50 м брассом и комплексным плаванием на 400 м соответственно.

​Всего на счету сборной Московской области три золотые и две серебряные медали чемпионата России по плаванию.

​Соревнования проходят с 14 по 19 апреля в городе Казань.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.