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Подмосковные пловцы завоевали две медали в финале Кубка России в Татарстане

Подмосковные спортсмены завоевали две бронзовые медали в финале Кубка России по плаванию. В соревнованиях среди мужчин на дистанции 200 м баттерфляем третье место занял Герман Зажирский (Мытищи), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем и серебряным призером стали пловцы из Самарской и Пензенской областей соответственно.

Среди женщин в аналогичной дисциплине третьей финишировала подмосковная пловчиха Дарья Рогожинова (Руза). Первое место заняла спортсменка из Республики Марий-Эл, а на второй ступени пьедестала расположилась представительница Санкт-Петербурга.

В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов, представляющих 70 команд из разных регионов страны.

Финал Кубка России по плаванию проходит с 23 по 26 июня 2025 года в Казани (Республика Татарстан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.