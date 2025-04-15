Подмосковные пловцы завоевали две медали на чемпионате России

В первый день чемпионата России по плаванию представители Московской области завоевали две медали. Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В мужских стартах на дистанцию 200 м вольным стилем два подмосковных спортсмена Иван Гирев и Роман Акимов стали серебряными призерами, показав одинаковый результат. Победителем в этих соревнованиях стал пловец из Москвы, который лишь на шесть сотых секунды опередил представителей Московской области.

В этом году турнир является отбором к главному старту сезона. В июле лучшие представители России отправятся на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапур.

В национальном первенстве принимают участие пловцы из 72 регионов России. Всего на турнир допущены 811 спортсменов, которые разыграют 41 комплект наград. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.