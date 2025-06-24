Подмосковные пятиборцы стали победителями и призерами чемпионата России

сегодня в 12:33

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали чемпионата России по современному пятиборью. В копилке представителей региона два «золота» и два «серебра» турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе сборной Московской области Егор Громадский, Григорий Докучаев и Максим Копиченко завоевали «золото» чемпионата России. Подмосковная команда обошла сборную Москвы и соперников из Самарской области.

Золотую медаль в личном первенстве среди мужчин завоевал Егор Громадский, а серебряным призером стал Григорий Докучаев. Добавим, что по итогам соревнований Максим Копиченко выполнил норматив «мастера спорта».

Еще одну серебряную медаль завоевало женское трио Анастасии Чистяковой, Гульназ Губайдуллиной и Полины Баршенцевой. Спортсменки заняли второе место в командном зачете чемпионата среди женщин. Победителями соревнований стали пятиборки из Москвы, а замкнула тройку лидеров команда из Ростовской области.

Отметим, что все спортсмены, ставшие победителями и призерами, тренируются в городском округе Химки.

В рамках чемпионата были разыграны четыре комплекта наград: в личном и командном первенстве у мужчин и у женщин. В соревнованиях приняли участие сильнейшие российские пятиборцы, победители всероссийских и международных стартов.

Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин и женщин проходил на площадках Центра современного пятиборья «Северный» и Московской академии современного пятиборья с 16 по 20 июня в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.