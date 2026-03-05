Подмосковные легкоатлеты выиграли 17 медалей на ЧР в Южно-Сахалинске

Сборная Московской области завоевала 17 медалей на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который прошел с 28 февраля по 3 марта 2026 года в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке команды — пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. В составе сборной выступили спортсмены областного Центра олимпийских видов спорта из Люберец, Подольска и Жуковского.

Золото выиграли Дарья Нидбайкина в тройном прыжке (13,87 м), Сергей Дубровский на дистанции 1500 метров (3:45.59), Алексей Завалий в беге на 60 метров (6.65), Владимир Никитин на 3000 метров (7:54.05) и Артем Арасланов на 400 метров (47.01).

Серебряные медали завоевали Анастасия Мадышева на 1500 метров (4:12.17), Анна Красильникова на 800 метров (2:03.81), Анастасия Красильникова на 3000 метров (9:04.85), а также мужская и женская эстафетные команды 4×400 метров. Бронзовыми призерами стали Анастасия Красильникова (1500 м), Константин Холмогоров (1500 м), Виктория Погребняк (60 м с барьерами), Данил Чечела (прыжок в длину), Анастасия Мадышева (800 м), Александр Бабенко (толкание ядра) и Максим Федяев (400 м).

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.