Подмосковные легкоатлеты стали победителями и призерами командного чемпионата РФ

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей на командном чемпионате России по легкой атлетике, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Награду высшего достоинства в метании молота выиграла Елизавета Царева. Ей удалось показать результат в 70,7 м, опередив ближайших преследовательниц из Москвы и Владимирской области более чем на 2 м.

В беге с препятствиями на 3 тыс. метров лучшее время показала Екатерина Ивонина, финишировав на 17 секунд раньше соперницы из Свердловской области.

Еще одну золотую медаль для Московской области добыл Сергей Дубровский в беге на 1500 м. Второе и третье место на счету столичных бегунов.

Обладателями серебряных наград командного чемпионата страны стали: Александр Добренький в метании диска, Андрей Романов в метании молота, Сергей Шубенков в беге с барьерами на 110 м, Андрей Лукин в беге на 200 м, Тимур Моргунов в прыжках с шестом и женская сборная Подмосковья (Ксения Коротченко, Полина Хомякова, Мария Тарабанская и Вероника Архипова) в эстафете 4 по 400 м.

И на третью ступень пьедестала поднялись Николай Орлов в метании копья, Дмитрий Разумов в беге на 400 м, Вероника Архипова в беге на 400 м, Владимир Лысенко в барьерном беге на 400 м и мужская подмосковная сборная (Алексей Лаптев, Андрей Лукин, Илья Афонин, Иван Афонин) в эстафете 4 по 100 м.

Командный чемпионат России по легкой атлетике проходил с 20 по 23 мая в городе Сочи.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.