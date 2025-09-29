Подмосковные конькобежцы завоевали 14 медалей на Кубке Коломенского кремля

В конькобежном центре «Коломна» одноименного городского округа прошли всероссийские соревнования — «Кубок Коломенского кремля», где подмосковные спортсмены стали обладателями шести золотых, шести серебряных и двух бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди женщин сразу три медали в копилку сборной Подмосковья удалось положить Виктории Морозовой. Ей не было равных на дистанциях 1 000 и 1 500 метров, а также она финишировала второй в гонке на 500 м.

«Лед сегодня хороший, бежалось очень хорошо. 1 000 метров и 1 500 метров — это мои любимые дистанции. Рада, что удалось показать хороший результат. Данный турнир — это отличная возможность подготовиться к чемпионату России, который тоже пройдет в Коломне», — прокомментировала свое выступление Виктория Морозова.

Еще один конькобежный «хет-трик» удалось оформить Ксении Сиразевой. Она выступала в возрастной категории «юниорки 18-19 лет» и показала лучшее время в стартах на 500 и 1 000 метров, а по итогам забега на 1 500 метров удостоилась серебряной награды.

Дважды на высшую ступень пьедестала поднялся Яков Федяев. В соревнованиях среди юношей 16-17 лет он первым пересек финишную черту на дистанции 500 м, опередив на 0,77 секунды ближайшего преследователя — еще одного конькобежца из Московской области Егора Галкина. Кроме того, Яков Федяев повторил свой успех в забеге на 1 000 м.

Два «серебра» в мужской возрастной категории записал на свой счет Руслан Мурашов. Он показал второе время в стартах на 500 и 1 000 м.

«Сегодня бежалось классно, как всегда. В Коломне родной лед, домашняя атмосфера и зрители. Это делает соревнования максимально комфортными. По льду нет никаких замечаний — скользкий. Очень приятно, что тепло на арене, не надо утепляться. Я очень старался, выложился настолько, насколько позволяет моя подготовка. Теперь буду восстанавливать силы вместе с семьей, поедем вместе с детьми в Парк Мира в Коломне», — поделился эмоциями Руслан Мурашов.

Среди женщин второе место в забеге на 3 тыс. м заняла Анастасия Семенова.

Также по одной бронзовой медали соревнований среди юношей и девушек 16-17 лет завоевали Ефим Бабийчук в гонке на 1 000 м и Вера Оленева в гонке на 3 тыс. м.

Кубок Коломенского кремля проходил с 25 по 27 сентября в городском округе Коломна. Честь Московской области на данном турнире защищали 43 конькобежца. Всего же на лед вышли свыше 200 спортсменов из 25 регионов РФ и из Белоруссии. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.