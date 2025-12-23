Подмосковные конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате России в Коломне

Сборная Московской области за три дня чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне завоевала 11 медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области выиграла три золота, два серебра и шесть бронзовых наград на чемпионате России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне. Золотые медали завоевали Руслан Мурашов на дистанции 500 м, Павел Кулижников на 1000 м среди мужчин, а также женская команда в составе Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Анастасии Семеновой в командном забеге на шесть кругов.

Серебро в мужском масс-старте на 16 кругов выиграл Даниил Чмутов, а Анастасия Семенова стала второй на дистанции 1000 м среди женщин. В этой же дисциплине бронзу получила Елена Еранина, которая также заняла третье место на 3000 м. Павел Кулижников принес команде еще одну бронзу на 500 м, а Ирина Кузнецова стала третьей на этой же дистанции среди женщин.

Даниил Алдошкин занял третье место на 5000 м среди мужчин, а Анастасия Семенова замкнула тройку лидеров на 1500 м. Все спортсмены тренируются в городском округе Коломна и представляют Областной центр олимпийских видов спорта.

Чемпионат проходит с 20 по 23 декабря 2025 года и собрал более 100 участников из 20 регионов России и Белоруссии. В заключительный день спортсмены разыграют медали на дистанциях 5 000 м, 10 000 м и в командном спринте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.