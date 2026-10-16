Подмосковные конькобежцы выиграли золото и бронзу на турнире памяти Шавырина

Конькобежцы Московской области завоевали золото и бронзу на XII Всероссийских соревнованиях памяти Б. И. Шавырина, которые проходят с 14 по 18 октября 2026 года в Коломне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Даниил Алдошкин выиграл золото на дистанции 5000 метров среди мужчин с результатом 6 минут 28,29 секунды. Серебро завоевал спортсмен из Белоруссии, бронзу — представитель Нижегородской области.

Ирина Кузнецова стала третьей на дистанции 500 метров среди женщин, показав результат 39,49 секунды. Победила спортсменка из Нижегородской области, серебро получила конькобежка из Москвы. Оба подмосковных призера представляют областной центр олимпийских видов спорта в Коломне.

На коломенской арене выступают около 150 конькобежцев из 21 региона России и Белоруссии. В сборную Московской области входят 19 спортсменов.

Соревнования проходят 14–18 октября при поддержке союза конькобежцев России и федерации конькобежного спорта Московской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир станет отборочным на XXXIII Всемирную зимнюю Универсиаду, которая состоится 15–25 января 2027 года в китайском Чанчуне.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.