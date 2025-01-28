Подмосковные клубы стали чемпионами России по индорхоккею 2025 года

Мужской и женский клубы «Динамо-Электросталь» стали чемпионами России по индорхоккею 2025 года. Финальный этап чемпионата России по индорхоккею среди женских команд прошел с 17 по 19 января и среди мужских с 24 по 26 января в Электростали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальный этап розыгрыша чемпионата проходил в Электростали. За победу среди мужчин боролись пять команд. Судьба золотых медалей решалась в очном противостоянии двух динамовских клубов — «Динамо-Электросталь» и «Динамо-Строитель» (Екатеринбург). В первом туре между этими командами сильнее оказались подмосковные хоккеисты — 13:3. На домашней площадке «Динамо-Электросталь» также одержал победу со счетом 7:6 и завоевал титул чемпионов страны. Еще один подмосковный коллектив «Динамо-Электросталь-2» удостоился бронзовых медалей.

Лучшим игроком чемпионата стал Марат Хайрулин, лучшим защитником признан Михаил Проскуряков (оба «Динамо-Электросталь»), лучший вратарь — Арсений Окишев («Динамо-Электросталь-2»).

В чемпионате России по индорхоккею среди женских команд золотые медали завоевали хоккеистки «Динамо-Электросталь», второе место у областной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта.

Все индивидуальные награды выиграли подмосковные спортсменки, так лучшим вратарем стала Марина Воронова, лучшим игроком — Алина Халимова, лучшим нападающим — Юлия Редькина (все «Динамо-Электросталь») и лучшим защитником — Анастасия Дерябина (СШОР по ИВС).

Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.