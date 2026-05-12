Подмосковные каноисты выиграли два золота Кубка мира в Сегеде

Спортсмены из Московской области Сергей Свинарев и Алексей Коровашков завоевали две золотые медали на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел с 8 по 10 мая 2026 года в Сегеде. Турнир стал первым квалификационным стартом к Олимпиаде-2028, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сергей Свинарев, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Бронницах, победил в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Он показал результат 38,05 секунды, опередив соперников из Узбекистана (38,17) и Испании (38,30).

Второе золото Подмосковью принес экипаж каноэ-четверки на дистанции 500 метров. В его составе выступили Алексей Коровашков (областной центр олимпийских видов спорта, Бронницы), Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Команда финишировала с результатом 1 минута 29,97 секунды. Серебро завоевала сборная Китая с отставанием 0,29 секунды, бронзу — спортсмены из Венгрии (+1,96 секунды).

Первый этап Кубка мира в Сегеде собрал 673 спортсмена из 61 страны. Соревнования открыли международный квалификационный цикл к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.