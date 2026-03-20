Подмосковные юниорки выиграли 22 медали на первенстве ЦФО

Спортсменки Московской области завоевали 22 медали на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юниорок, которое проходит с 15 по 22 марта 2026 года в поселке Покровское Московской области. В активе команды 11 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В возрастной группе 19–22 года золото выиграли Полина Спирина из Домодедова в весовой категории 54 кг, Алина Педченко из Подольска в категории 48 кг, Владислава Силина из Дмитрова в категории 57 кг, Ольга Берникова из Подольска в категории 66 кг и Софья Зайцева из Подольска в категории свыше 81 кг. Серебряными призерами стали Ульяна Шакалова из Серпухова, Елизавета Семенова из Чехова и Маргарита Силаева из Серпухова. Бронзу завоевала Виолетта Зборовская из Чехова.

Среди юниорок 17–18 лет золотые медали получили Виктория Климова и Олеся Алешко из Домодедова, Ангелина Верченко из Ивантеевки, Софья Ерина из Одинцова, Виктория Багдасарян из Павловского Посада и Александра Соколова из Электростали. Серебро выиграли Анастасия Соснова из Балашихи, Елизавета Чернова из Пушкина и Кира Желудева из Можайска. Бронзовыми призерами стали Мария Орил и Алена Артамонова из Дмитрова, Анастасия Александрова из Наро-Фоминска и Дарья Кириленко из Королева.

Соревнования проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.