Подмосковные яхтсмены завоевали три медали на регате в Сочи

Подмосковные спортсмены выиграли серебро и две бронзы на всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Сочинская регата», которые прошли с 22 по 28 марта 2026 года в Сочи. Регион представляли яхтсмены из Долгопрудного, Коломны и Лобни, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серебряную медаль в классе «Лазер-радиал» среди женщин завоевала Софья Юнчикова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Долгопрудном. Победительницей стала спортсменка из Белоруссии, третье место заняла представительница Краснодарского края.

В мужских соревнованиях в классе «Лазер-стандарт» бронзу выиграл Вячеслав Удалов из Долгопрудного. Золото и серебро в этой дисциплине завоевали яхтсмены из Белоруссии.

Еще одну бронзовую награду сборной Московской области принес экипаж Елизаветы Поповой из Коломны и Михаила Карелина из Лобни в смешанном классе «470». Первое и второе места заняли команды из Белоруссии и Краснодарского края соответственно.

Традиционная «Сочинская регата» прошла в Краснодарском крае в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.