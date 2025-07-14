Подмосковные инженеры заняли первые места на спортивном турнире «Роскосмоса»

Инженеры подмосковных предприятий космической отрасли «НПО имени Лавочкина» и «ЦНИИмаш» заняли призовые места на спортивном турнире, организованном «Роскосмосом». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Спортивное мероприятие, в котором приняли участие подмосковные инженеры, было приурочено ко Дню семьи, любви и верности и проводилось в семейном формате.

В турнирном формате соревнования прошли по двум дисциплинам: по боулингу и картингу. Участие в соревнованиях приняло 125 человек. По итогам соревнований по боулингу сотрудники «НПО имени Лавочкина» из подмосковного г. о. Химки заняли первое и второе места: Николай Костецкий стал победителем с, а Алексей Струев стал вторым. В картинге быстрее всех оказался специалист «ЦНИИмаш» Виктор Неплюев. Предприятие работает в подмосковном Королеве.

«Помимо турниров по боулингу и картингу, все участники имели возможность поиграть в бильярд, аэрохоккей, посоревноваться на профессиональных автосимуляторах. Очень здорово, что участники соревнований пришли с семьями, было много детей. Все остались довольны, спортивные выходные удались», — прокомментировал президент Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадим Новиков.

«НПО имени Лавочкина» занимает ведущие позиции в разработке метеорологических космических аппаратов и автоматических межпланетных станций. «ЦНИИмаш» играет ключевую роль в развитии космической отрасли в России и традиционно принимает участие в создании практически всех российских ракет-носителей, пилотируемых и автоматических космических аппаратов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.