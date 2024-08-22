Подмосковные гребцы завоевали 14 медалей на международном Кубке Доброй Воли

Спортсмены из Подмосковья удостоились 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград на международном Кубке Доброй Воли по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель региона Максим Оселедко занял два первых и одно третье место. Ему удалось показать лучшее время в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 м, а также в эстафете 4 по 200 м. Он также финишировал третьим в гонке байдарок-четверок на 500 м.

​Еще один подмосковный спортсмен Александр Розов в старте среди юниоров до 24 лет выиграл золотую медаль в байдарках-одиночках на 200 м. Среди взрослых атлетов ему удалось дважды подняться на третью ступень пьедестала: в байдарках-одиночках на 200 м и в эстафете 4 по 200 м.

​Для подмосковной сборной еще одну награду высшего достоинства завоевал Максим Спесивцев в полукилометровой гонке на байдарках-одиночках. Также на его счету три серебряных медали: в соревнованиях одиночных байдарок на 5000 м, в паре с Виталием Ершовым из Подмосковья — в соревнованиях байдарок-четверок и байдарок-двоек на 500 м. Максим Спесивцев в свой послужной список добавил еще «бронзу» на дистанции 1000 м среди одиночных байдарок.

​Среди юниоров до 24 лет в старте байдарок-одиночек на 500 м серебряной медали удостоился Никита Максимов. Среди еще более молодых гребцов — до 19 лет — в гонке байдарок-четверок на 500 м вторым финишировал Анатолий Кулагин.

​В разделе «каноэ» бронзовую медаль завоевал Иван Дмитриев. Он стал третьим в соревнованиях каноэ-одиночек на 5000 м.

Иван Дмитриев и Максим Оселедко представят Московскую область в составе национальной сборной на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 22 по 26 августа в городе Самарканд Республики Узбекистан.

​Международный Кубок Доброй Воли по гребле на байдарках и каноэ состоялся с 13 по 19 августа в Москве. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.