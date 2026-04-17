Подмосковные гребцы выиграли 10 медалей в Краснодаре

Сборная Московской области завоевала десять медалей на чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят с 11 по 17 апреля 2026 года в Краснодаре, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате России представители региона выиграли пять наград. Золото в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров завоевал Сергей Свинарев из областного Центра олимпийских видов спорта в Бронницах с результатом 39,403 секунды. Серебро на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке получил Алексей Коровашков с результатом 1:47,667.

Бронзу в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров выиграл Александр Розов, показав 35,437 секунды. В каноэ-двойке на дистанции 500 метров серебряным призером стал Алексей Коровашков, а бронзовым — Сергей Свинарев.

На Кубке России подмосковные спортсмены также завоевали пять медалей. В каноэ-четверке на дистанции 500 метров победителем стал экипаж с участием Сергея Свинарева, показавший 1:33,984. Серебро в этой дисциплине выиграл экипаж, в составе которого выступал Иван Дмитриев, с отставанием 2,533 секунды.

Бронзовые награды получили Александр Розов в байдарке-четверке на дистанции 500 метров с результатом 1:24,696 и Иван Дмитриев в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров, показавший 23:59,880.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.