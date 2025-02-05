Подмосковные горнолыжники завоевали медали на пятом этапе Кубка России

Семен Ефимов стал победителем пятого этапа Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом». Еще один подмосковный спортсмен Александр Хорошилов стал серебряным призером в этой же дисциплине, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для Ефимова победа стала третьей в сезоне. После первого заезда он обеспечил себе комфортное преимущество и по сумме двух заездов сохранил лидерство. Александр Хорошилов уступил в борьбе за золото всего 0,09 секунды.

Этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант среди мужчин и женщин прошел с 3 по 5 февраля в Красноярске на склонах Фанпарка «Бобровый лог».

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из России и Белоруссии. Следующий этап Кубка России и чемпионат России пройдут в Мажероке. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.