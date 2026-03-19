Подмосковные горнолыжники выиграли золото и бронзу ЧР

Подмосковные горнолыжники завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате России в слаломных дисциплинах, который прошел с 15 по 18 марта в Республике Алтай, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужском слаломе победу одержал Александр Хорошилов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта из Дмитрова. Он показал лучший результат и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Бронзовую награду завоевал еще один представитель Подмосковья — Семен Ефимов из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» в Истре. Серебро в этой дисциплине выиграл спортсмен из Кабардино-Балкарии.

Чемпионат России по техническим дисциплинам — слалому и слалому-гиганту — прошел на всесезонном курорте «Манжерок» в селе Озерное. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 20 регионов страны, было разыграно четыре комплекта наград. Соревнования организованы в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.