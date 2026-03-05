Подмосковные горнолыжники выиграли три медали на турнирах России

Горнолыжники Подмосковья завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях и первенстве России, которые прошли с 1 по 5 марта 2026 года в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Григорий Бурочкин из СШОР «Истина» (Истра) стал победителем всероссийских соревнований «Вулканы Камчатки» в дисциплине «слалом-гигант» среди юношей 12–13 лет (U-14). Второе и третье места заняли спортсмены из Иркутской и Калужской областей.

Иван Салкин, также представляющий СШОР «Истина», завоевал серебро в дисциплине «слалом» среди юношей 12–13 лет. Победу одержал горнолыжник из Иркутской области, бронза досталась спортсмену из Краснодарского края. Турнир «Вулканы Камчатки» проходил с 1 по 5 марта на трассе «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском в рамках государственной программы «Спорт России».

Бронзовую медаль первенства России среди юниоров в дисциплине «слалом» выиграл Артем Абалихин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина». Он показал результат 1:48.05. Победителем стал спортсмен из Камчатского края, серебро завоевал представитель Москвы.

Кроме того, с 1 по 6 марта 2026 года в Южно-Сахалинске проходят VII и VIII этапы Кубка России и первенство России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом-гигант» и «слалом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.