Подмосковные горнолыжники выиграли шесть медалей в Башкирии

Сборная Московской области завоевала шесть медалей на чемпионате России по горнолыжному спорту среди спортсменов с нарушением зрения, который прошел со 2 по 8 марта 2026 года в Республике Башкортостан. В активе команды четыре золота, серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Наибольший вклад в общий результат внес Дмитрий Шульга из Дмитровского муниципального округа, выступавший со спортсменом-лидером Германом Аграновским. Двукратный чемпион России прошлого года выиграл золото в дисциплинах слалом-гигант, супер-гигант и супер-комбинация, а также стал серебряным призером в слаломе.

Еще одну золотую медаль завоевал двукратный паралимпийский чемпион Валерий Редкозубов, выступавший с лидером Евгением Героевым. Представители Подмосковья стали лучшими в слаломе. Кроме того, Редкозубов получил бронзу в супер-комбинации.

Чемпионат и первенство России прошли на горнолыжном центре «Банное». В соревнованиях участвовали 20 спортивных пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Челябинской областей, Камчатского края, Удмуртии и Башкортостана. Турнир организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.