Подмосковные горнолыжники стали обладателями Кубка России

Спортсмены из Подмосковья по итогам финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту стали абсолютными победителями общего зачета, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​На заключительном этапе Кубка страны в дисциплине «слалом» среди женщин золотую медаль завоевала Виталина Гирина. Ей также удалось завершить сезон на первом месте абсолютного зачёта по итогам всех этапов турнира.

​Среди мужчин победу на финальном этапе соревнований в дисциплине «слалом» одержал Семен Ефимов. Еще один подмосковный горнолыжник Александр Хорошилов замкнул тройку призеров. В общем зачете Кубка России среди мужчин в дисциплине «слалом» оба представителя Московской области набрали одинаковое количество очков и поделили первое место.

​Заключительный этап Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» прошел с 11 по 13 апреля в городе Кировское Мурманской области.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.