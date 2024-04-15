Подмосковные горнолыжники стали обладателями Кубка России
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Спортсмены из Подмосковья по итогам финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту стали абсолютными победителями общего зачета, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На заключительном этапе Кубка страны в дисциплине «слалом» среди женщин золотую медаль завоевала Виталина Гирина. Ей также удалось завершить сезон на первом месте абсолютного зачёта по итогам всех этапов турнира.
Среди мужчин победу на финальном этапе соревнований в дисциплине «слалом» одержал Семен Ефимов. Еще один подмосковный горнолыжник Александр Хорошилов замкнул тройку призеров. В общем зачете Кубка России среди мужчин в дисциплине «слалом» оба представителя Московской области набрали одинаковое количество очков и поделили первое место.
Заключительный этап Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» прошел с 11 по 13 апреля в городе Кировское Мурманской области.
Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.