Врач перечислила главные риски бесконтрольного потребления энергетиков в детстве

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Бесконтрольное употребление энергетических напитков в детстве может серьезно навредить здоровью ребенка или подростка, предупредила замдиректора по научной работе, руководитель Центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Светлана Макарова в беседе с РИА Новости .

«Выявленные многочисленными исследованиями негативные последствия бесконтрольного потребления тонизирующих напитков в среде детей, подростков и молодежи следует расценивать как значимый фактор неблагоприятного воздействия, вызывающий отсроченное снижение когнитивных функций, умственной и физической работоспособности, привычных уровней двигательной активности», — указала эксперт.

Следствием перечисленного является развитие болезней кровеносной системы, органов пищеварения, эндокринной и нервной систем. Также велик риск появления избыточной массы тела и ожирения, а также нарушений психоэмоциональной сферы.

Макарова добавила, что тонизирующие напитки продаются в качестве стимуляторов работоспособности и повышения, однако ряд их возможных эффектов является мифом. В частности, это касается ускорения реакции организма, развития аэробной и анаэробной выносливости.