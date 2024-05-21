Пожар на фабрике в Ногинске удалось локализовать
Подмосковные спасатели локализовали пожар на фабрике в Ногинске на площади 3,6 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
Обрушение кровли произошло по всей площади.
«Пожар в Ногинске локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли по всей площади», — сказано в сообщении.
О возгорании кровли и складского помещения на фабрике стало известно вечером 20 мая. В огнем борются 32 человека. Также на место прибыла высотная техника. Спасатели продолжают тушение.