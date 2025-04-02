Подмосковные гандболисты стали победителями межрегионального турнира

Команда Московской области стала победителем межрегионального турнира по гандболу среди юношей до 15 лет, который проходил под эгидой SEHA — Gazprom League. Подмосковные спортсмены выиграли все матчи соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Команда «Московская область» в первый игровой день одержала две победы: сначала над соперниками из Москвы со счетом 24:19 (12:10), затем разгромила хозяев турнира — сборную Пермского края — 30:18 (11:10).

Во второй игровой день подмосковные гандболисты закрепили результат уверенной победой над сборной Санкт-Петербурга. Итоговый счет встречи — 28:17 (14:8). Вратарь команды Московской области Тимофей Кудрявцев признан лучшим игроком турнира.

«Ребятам привычно побеждать, ведь команда — чемпион России прошлого сезона. Однако соперники на турнире сильные. Мне очень понравилась команда Пермского края. Я давно не видел таких сильных команд этой возрастной группы. В первом тайме они боролись с нами на равных. У нас два равных состава, а у соперника такого нет. Поэтому победа была за нами», — отметил главный тренер команды «Московская область», заслуженный тренер России Евгений Константинов.

По итогам соревнований второе место заняла сборная Пермского края, бронзовыми призерами стали гандболисты из Москвы, а команда Санкт-Петербурга финишировала на четвертом месте.

«Рад, что команда Московской области снова показала такой высокий результат. Поздравляю с этим ребят и тренерский штаб. Также хочу выразить благодарность SEHA — Gazprom League за организацию такого отличного турнира, где собрались команды высокого уровня, и мы смогли насладиться действительно интересными матчами. Юношеский гандбол хорошо развивается в нашем регионе, мы со своей стороны готовы поддерживать команды. На соревнования в Перми спортсмены были обеспечены формой, в цветах хорошо известного подмосковного профессионального клуба «Чеховские медведи», так как мы надеемся, что молодые игроки команды Московской области в будущем пополнят ряды «медведей» в том числе», — прокомментировал итоги турнира генеральный директор Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов.

Межрегиональный турнир по гандболу среди юношей до 15 лет, организованный SEHA — Gazprom League, проходил в Перми с 28 по 30 марта.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.