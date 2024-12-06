Подмосковные фигуристы завоевали 5 медалей на всероссийских соревнованиях «На призы олимпийского чемпиона Фёдора Климова». В копилке спортсменов два «золота», «серебро» и две «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В танцах на льду по программе кандидатов в мастера спорта танцевальный дуэт Марии Фефеловой и Артёма Валова занял первое место. Второе золото в этой дисциплине команде принес Максим Некрасов в паре с московской спортсменкой Василисой Кагановской по программе мастеров спорта.

В одиночном катании среди женщин серебряной призеркой соревнований стала Дарья Третьякова.

Среди юношей в одиночном катании бронзовыми наградами отметились Борис Татаров и Даниил Шарков по программе кандидатов в мастера спорта и I спортивного разряда соответственно.

Все спортсмены являются воспитанниками подмосковного училища олимпийского резерва № 1, а Дарья Третьякова также представляет школу фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Турнир проходил со 2 по 4 декабря 2024 года в Сочи. Участие приняли 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Московской, Свердловской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «На призы олимпийского чемпиона Федора Александровича Климова» — это традиционный турнир, который проходит в конце года. В нем участвуют спортсмены, имеющие первый спортивный разряд, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

Соревнования организованы в рамках реализации целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.