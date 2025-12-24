Подмосковные фехтовальщики завоевали три медали на Кубке России в Смоленске

Сборная Московской области выиграла золото и серебро в командных соревнованиях, а также бронзу в личном зачете на Кубке России по фехтованию, который проходит в Смоленске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области пополнила копилку тремя медалями на Кубке России по фехтованию. Мужская команда в дисциплине «шпага» одержала победу в финале над сборной Москвы и завоевала золото. В состав команды вошли Дмитрий Швелидзе, Георгий Бруев, Михаил Казмин и Владимир Толасов.

Женская команда шпажисток заняла второе место, уступив первенство сборной Москвы. За подмосковную команду выступали Анастасия Забелина, Татьяна Гудкова, Лилана Черчесова и Кристина Ясинская.

В личном первенстве по рапире среди мужчин бронзовую медаль завоевал Григорий Семенюк, разделив третье место с представителем Санкт-Петербурга. Первое и второе места заняли спортсмены из Башкортостана.

К финалу Кубка России в активе сборной Московской области два золота, три серебра и одна бронза. Турнир проходит с 18 по 25 декабря 2025 года в Смоленске, Московскую область представляют 58 фехтовальщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.