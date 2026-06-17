Суд может возобновить дело Лерчек после экспертизы
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Уголовное дело блогерши Лерчек могут возобновить, если повторная судебная экспертиза поставит под сомнение основания для приостановки процесса, сообщает Газета.ru.
Адвокат Станислав Вершинин объяснил, что производство по делу Валерии Чекалиной было приостановлено, а не прекращено. Причиной стало тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка 4-й стадии, которое, по мнению суда, мешало ей участвовать в заседаниях.
По словам Вершинина, дело может вернуться в суд после медицинского заключения об улучшении состояния Чекалиной или при появлении новых обстоятельств. Ходатайство прокуратуры о повторной экспертизе как раз создает такую юридическую предпосылку, но само по себе не возобновляет процесс автоматически.
Адвокат также связал интерес прокуратуры к Луису Сквиччиарини, отцу ребенка Лерчек, с его активностью в соцсетях. Он публикует материалы, где блогерша демонстрирует физическую активность, несмотря на заявленный тяжелый диагноз. По данным СМИ, именно это стало поводом для требования назначить новую экспертизу.
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