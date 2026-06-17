Суд может возобновить дело Лерчек после экспертизы

Уголовное дело блогерши Лерчек могут возобновить, если повторная судебная экспертиза поставит под сомнение основания для приостановки процесса, сообщает Газета.ru .

Адвокат Станислав Вершинин объяснил, что производство по делу Валерии Чекалиной было приостановлено, а не прекращено. Причиной стало тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка 4-й стадии, которое, по мнению суда, мешало ей участвовать в заседаниях.

По словам Вершинина, дело может вернуться в суд после медицинского заключения об улучшении состояния Чекалиной или при появлении новых обстоятельств. Ходатайство прокуратуры о повторной экспертизе как раз создает такую юридическую предпосылку, но само по себе не возобновляет процесс автоматически.

Адвокат также связал интерес прокуратуры к Луису Сквиччиарини, отцу ребенка Лерчек, с его активностью в соцсетях. Он публикует материалы, где блогерша демонстрирует физическую активность, несмотря на заявленный тяжелый диагноз. По данным СМИ, именно это стало поводом для требования назначить новую экспертизу.

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