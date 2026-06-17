Трамп не поприветствовал Зеленского на саммите G7 во Франции

Дональд Трамп не поприветствовал Владимира Зеленского на встрече лидеров G7 во французском Эвиан-ле-Бене, сообщает NEWS.ru .

Портал Schweiz heute написал, что холодное отношение президента США к украинскому лидеру было невозможно не заметить.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского на саммит. Он рассчитывал, что после достижения рамочного соглашения с Ираном удастся наладить диалог между Россией и Украиной.

Макрон сопровождал Зеленского на заседание руководителей стран G7. За круглым столом французский лидер посадил Трампа справа от себя, а Зеленского — слева.

Издание отметило, что атмосфера в зале была непринужденной, но Трамп и Зеленский не нашли общего языка. До этого Зеленский заявлял, что планирует встретиться с президентом США, а команды сторон будут контактировать на разных уровнях.

Ранее конгрессвумен США Анна Паулина Луна призвала Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. Она написала в соцсети, что Соединенные Штаты ждут именно такого решения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.