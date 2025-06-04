Подмосковные фехтовальщики взяли семь медалей на чемпионате в Белоруссии

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию. В копилке представителей региона одна золотая и три серебряные и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командном первенстве у мужчин подмосковный шпажист Георгий Бруев завоевал золотую медаль в составе команды «Россия-3». В составе квартета также выступили представители других регионов Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук и Алан Фардзинов. В финале за первое место команда боролась с другой сборной нашей страны «Россия-1».

В женских командных соревнованиях на шпагах представительница Московской области Татьяна Гудкова в составе команды «Россия-3» завоевала серебряную медаль. На помост также вышли спортсменки Анна Гзюнова, Арина Захарова и Анастасия Рустамова. Решающие поединки вновь проходили между двумя российскими командами.

Еще одно серебро в дисциплине «сабля» завоевала Яна Егорян, представляющая Подмосковье в составе команды «Россия-2». Спортсменка выступала вместе с фехтовальщицами из других регионов Марией Зинюхиной, Аленой Лисиной и Миленой Сергеевой. Победителем в этих состязания также стала команда из России.

В командных соревнованиях рапиристок на Открытом чемпионате Союзного Государства команда «Московская область» стала серебряным призером, уступив в финале сборной «Россия-3». В составе регионального квартета выступили Ксения Глебова, Айла Мамедова, Лейла Пириева и Анна Позднякова.

В личном зачете среди саблисток бронзовую медаль завоевала Алина Ключникова из Московской области. Среди рапиристок бронзовые медали завоевали подмосковные спортсменки Айла Мамедова и Анна Соловьева.

Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию прошел в Минске с 27 мая по 3 июня. В командных соревнованиях у женщин приняли участие 15 команд, у мужчин — 19. Всего в течение соревновательной недели фехтовальщики разыграли 12 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 40 из 42 медалей, в активе хозяев две бронзы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.